آل الشيخ يؤكد حرص #الشورى على مواكبة #برنامج_التوازن_المالي

......

المواطن – الرياض

أكد رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حرص المجلس ولجانه المتخصّصة على مواكبة جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- لتحقيق برنامج التوازن المالي كهدفٍ مهم يتمثّل في ميزانيةٍ متوازنة بحلول عام 2020، وذلك من خلال المحاور التي أعلنت مؤخرًا وأبرزها: تعزيز استدامة الإيرادات الحكومية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين وترشيد الإنفاق الرأسمالي، مع تركيز الإنفاق على المشاريع الأكثر استراتيجية، وضمان النمو الاقتصادي في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس المجلس، وبحضور نائب رئيس المجلس محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس يحيى بن عبد الله الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصّصة بالمجلس.

وبيَّن رئيس مجلس الشورى سعي المجلس على مواكبة الجهود الحكومية الحثيثة لإنجاز برامج رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020 لتحقيق مستقبلًا أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل، لافتًا النظر إلى أن المجلس وضع خطة لعمله، خلال هذه الدورة، تواكب رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، مشيرًا إلى أن الرؤية لا تقتصر على تحقيق التحوّل في المجال الاقتصادي فحسب، بل ستشهد المملكة من خلالها تحولًا على المستوى الاجتماعي بما يحقِّق للمواطن مزيدًا من الرفاهية، وللوطن التقدُّم والازدهار.

بعد ذلك، استمع معالي رئيس مجلس المجلس والحضور إلى عددٍ من رؤى رؤساء لجان المجلس المتخصصة بشأن عمل اللجان وتطويرها، بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والتوجهات المستقبلية للدولة.

ثم استعرض المجتمعون الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الهيئة، حيث قررت الهيئة إحالة بعض التقارير للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة التي تخص الأداء السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436/ 1437هـ.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة بعض التقارير للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/ 1437هـ، كما وافقت على إحالة تقارير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، ووزارة الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/ 1437هـ.

ومن ضمن الموضوعات التي وافقت الهيئة العامة على إحالتها على جدول أعمال المجلس، كانت تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435 /1436هـ.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصّصة، حيث تضمّنت مشروعات ومذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.