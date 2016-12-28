آيفون 7 بلس يتعطل عن العمل بسبب مشكلة خطيرة

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المواطن – نت

اشتكى بعض مستخدمي هاتف آيفون 7 بلس من مشكلة في إعدادات الكاميرا، فعند فتح تطبيق الكاميرا تظهر شاشة سوداء.

كما لا يستطيع المستخدم التقاط صورة وتظهر له رسالة بأن الهاتف يحتاج التوقف عن العمل بعض الشىء.

واجهت هذه المشكلة عددا كبيرا من المستخدمين الذين توجهوا إلى أبل، وقامت الشركة بتبديل هواتفهم، مما يدل على اعترافها بالمشكلة التى أثارت إزعاج عدد كبير من المستخدمين حول العالم.

وهناك طريقة يمكن الاستعانة بها لحل المشكلة، فإذا رأيت نفس الرسالة أو واجهتك نفس العيوب فعليك الذهاب إلى أقرب فرع من فروع الشركة لأنها أصبحت مشكلة متداولة ومعروفة، ومن الممكن إصلاحها بكل سهولة أو استبدال الهاتف بنسخة أخرى خالية من العيوب.

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