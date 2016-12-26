أبل ونوكيا في خلاف متزايد .. هل هذه الذروة!

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المواطن – وكالات

تحول الخلاف بين شركة أبل ونوكيا من خلاف بسيط إلى حرب براءات اختراع واسعة النطاق، وما زاد الأمر حدة قرار نوكيا الخاص بالعودة إلى السوق خلال العام المقبل.

و أمس الأحد عملت أبل على إزالة جميع تطبيقات Withings من متجرها على الإنترنت، وهذا لأن نوكيا هى المالك الرسمي لشركة Withings التى تنتج مقاييس الواى فاى، وتطبيقات اللياقة البدنية الرقمية المدفوعة التى تدعم الآيفون، وهذا بسبب وجود صراع بين الطرفين.

ولو حاولت البحث عن منتجات Withings الآن على متجر أبل، لن ترى سوى قوائم وهمية وعند الضغط عليها لن تصل إلى أي نتيجة، وستظهر رسالة تقول “المنتج الذي تبحث عنه لم يعد متوفرًا على apple.com”.

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