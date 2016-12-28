أثاث ايكيا يقتل 3 أطفال.. هنا التفاصيل

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المواطن – الرياض

ايكيا هي شركة عالمية متخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، وتنتج وتبيع الأثاث المنزلي الجاهز، والإكسسوارات، في العديد من الفروع بجميع أنحاء العالم.

وتعد شركة ايكيا من أكبر شركات الأثاث في العالم والتي أسسها إينغفار كامبراد في عام 1943 في السويد ويمتلكها الآن ويديرها بالمشاركة مع مجموعة هولندية.

إلا أن اسم الشركة تردد كثيراً في الآونة الأخيرة بعد حادث مقتل أطفال بسبب تساقط أثاث ايكيا عليهم أثناء اللعب.

وفي التفاصيل لقي 3 أطفال حتفهم في حوادث مختلفة جراء سقوط خزانة من تصنيع ايكيا عليهم، أثناء لعبهم داخل منازلهم.

وسبب سقوط خزانة ايكيا هو عدم تثبيت الخزانة جيداً في الجدار مما يتسبب في سقوطها، حيث اضطرت الشركة لدفع تعويض قارب الـ50 مليون دولار لأولياء أمور الأطفال الثلاثة بعد رفعهم دعاوى قضائية ضد الشركة.

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