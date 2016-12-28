أرجنتينية تكشف تفاصيل سرقة منزل مدرب الهلال

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المواطن ـمحمد سلام

كشفت صحيفة “clarin” الأرجنتينية تفاصيل الحادثة التي وقعت في منزل مدرب نادي الهلال، رامون دياز، بالأرجنتين، حيث تمت سرقة أموال ومجوهرات من المنزل يوم الأحد الماضي، وهي حالة سرقة حدثت إلى جانب عدة سرقات أخرى تمت في حي تيغري، وكان مدرب الهلال دياز أحد المتضررين من تلك السرقات.

وقالت: “شاب يعاني من الإدمان وهو نجل رجل أعمال معروف، كوّن مجموعة من 4 أشخاص على الأقل لسرقة 6 منازل من مجمع تيغري يوم الأحد الماضي وفقًا لمصادر التحقيق، ومن المثير للقلق أن 33 عملية سطو حدثت في البلاد خلال هذا التوقيت”.

وأوضحت: “واحد من ستة منازل كان ينتمي لمدرب الهلال رامون دياز “57 عامًا”، تمت سرقة أموال ومجوهرات من منزل المدرب وتم اكتشاق السرقة بعد ملاحظة وجود كسر في نافذة البيت”.

واختتمت “نشرت السلطات صورتين للجاني تم رصدهم من خلال كاميرات الأمن في الحي، وتبين أنه نجل لرجل أعمال معروف في الأرجنتين ويعيش في نورديلتا، ويعرف الحي جيدًا ودرسه كثيرًا قبل أن يقوم بعمليات السطو”.



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