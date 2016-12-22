أرقام ومؤشرات تضمنتها ميزانية السعودية للمرة الأولى

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المواطن – الرياض

عكست الميزانية السعودية لعام 2017، حجم الاهتمام الذي توليه المملكة للتعليم، فقد جاء على قائمة أعلى القطاعات من حيث المخصصات المالية، بقيمة أكبر من 200 مليار ريال، أي ما يوازي 22.5% من الميزانية.

كما تضمنت الميزانية للمرة الأولى ارتفاع الإيرادات غير النفطية مقارنة بالإيرادت النفطية، وهو يعكس كذلك عزم الحكومة على المضي بحزم وعزم نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.

كذلك تضمنت الميزانية السعودية عجزًا أقل من المتوقع، وكذلك أقل مما هو موجود في ميزانية العام الجاري، بنسبة 40% رغم تراجع الأسعار.

شهدت الإيرادات الحكومية كذلك ارتفاعًا مقارنة بميزانية العام 2016، ويعود ارتفاع الإيرادت غير النفطية إلى استحداث مصادر جديدة للدخل، فيما يعود ارتفاع الإيرادت النفطية إلى التحسن المتوقع في سوق النفط.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق على إقرار ميزانية العام المالي 1438-1439، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسته.

وقدرّت ميزانية السنة المالية المقبلة بـ(890) مليار ريال، وهي أعلى بنسبة (8) في المئة من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية، الذي بلغ (825) مليار ريال.

وقدرت الإيرادات بمبلغ ٦٩٢ مليار ريال (ست مئة واثنتين وتسعين مليار ريال)، فيما قدر العجز المتوقع بقيمة 198مليار ريال.