أزمة_طوابير_مواقف_الصالة5 هل من حلول ؟

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المواطن – عبد الرحمن دياب – الرياض

معاناة مواطن، أطلقت هاشتاج #أزمة_طوابير_مواقف_الصالة5، ليُشعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن سرد صاحب حساب “عاشق عالم الطيران” معاناته حينما أراد الخروج من مواقف السيارات في صالة ٥ الجديدة بمطار الملك الخالد.

وذكر أن الانتظار قد يصل في بعض الأحيان إلى ما يقارب ٤٥ دقيقة في طوابير الخروج عند بوابات تدار من قبل إحدى الشركات التي برهنت فشلها، واصفًا الأمر بأنه “مهزلة تحدث يوميًّا في ظل صمت إدارة المطار”.

وأوضح آخر أنه ترك سيارته في المواقف وعاد إلى المنزل بسيارة أجرة، بسبب الأزمة والارتداد الذي وصفه بـ”الخيالي” في طوابير الخروج.

كما طلب من إدارة مطار الملك خالد الدولي التحرك بسرعة لإيقاف “المهزلة الحاصلة في مواقف الصالة ٥”.

فيما قال سامي بن بجاد: “أذكر أنني أنتظرت في طوابير بوابة الخروج من مواقف صالة5 ما يقارب 45دقيقه، والسبب قلة بوابات الخروج وسوء التنظيم”.

فيما رد كامل صلاح ساخرًا: “تعال شوف مطار جدة راح يجيلك سكتة وتبطل تغريد”.

ورأى عبد الرحمن مغربي أن “فعلا المطار تحفة لكن في الخارج.. مهزلة ومهزلة كبيرة كأننا لم نقم بشيء”.

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