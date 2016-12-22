أسباب اختراق الهاكرز لأشهر المواقع حول العالم في 2016

......

المواطن – نت

تنوعت أسباب ودوافع الهاكرز للقيام بعمليات قرصنة واختراق لبعض المواقع الشهيرة خلال هذا العام 2016 الذي أوشك على الانقضاء.

وكانت الرغبة في السرقة، على رأسها اختراق بعض البنوك وماكينات الصرف الآلي، أو عمليات الابتزاز، أو حتى إثبات القدرة والكفاءة على الاختراق وهو نتيجة قد يجدها البعض مرضية في حد ذاتها، وفيما يلي نرصد أبرز عمليات الاختراق التي جرت في 2016 كما يلي:

– تعطيل الإنترنت:

تعد من أشهر حوادث الاختراق التي جرت في 2016، خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث أعلنت مجموعة الهاكرز New World Hackers مسئوليتها عن تعطل الإنترنت، وهي تضم أعضاء من روسيا والصين، وقالوا إنهم شنوا هجمات على شركة Dyn المزودة لنظام أسماء النطاقات DNS، ما تسبب في تعطل عدد كبير من المواقع الشهيرة بما في ذلك تويتر، Netflix وباى بال في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضح الهاكرز أن الهدف من هذه الهجمات كان من أجل اختبار مدى قوتهم، وليس لأى غرض متعلق بالسياسة، وأضافوا أن الهجمة الأخيرة شارك فيها أكثر من 10 أعضاء.

– اختراق لينكد إن:

يعد هو الاختراق الأكثر ضررا على المستخدمين، حيث تمت سرقة مليون كلمة سر، وهو الأمر الذي تسبب في فزع وهلع الملايين من مستخدمى الموقع حول العالم، وأرجع الخبراء الأمر إلى استخدام كلمات سر ضعيفة، ولعل الهدف من هذا الاختراق كان ابتزاز العملاء فقط.

– اختراق موقع ياهو:

من أشهر عمليات الاختراق التي تم كشفها خلال هذا العام، وذلك بعدما أوضحت عدد من التقارير قيام مجموعة من الهاكرز بسرقة معلومات حسابات خاصة بما يقرب من 500 مليون مستخدم حول العالم، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات السر، والحصول على كميات من المعلومات الشخصية المتعلقة بالبريد الإلكترونى، بالإضافة إلى “أسئلة وأجوبة أمنية مشفرة” يستخدمها الموقع، وهو الأمر الذي اعترفت به “ياهو” نفسها بعد ذلك.

– اختراق AdultFriendFinder:

كما أعلنت الشركة الأم لكل من موقع المواعدة والتعارف “AdultFriendFinder” و”Cams.com” عن تعرضها للاختراق وتسريب مئات الملايين من الحسابات عبر الإنترنت في شهر نوفمبر الماضى، حيث تم اختراق شبكة FriendFinder من خلال استغلال ثغرة، ما سمح للمهاجمين الوصول إلى قواعد البيانات لجميع المواقع التي تملكها الشركة، وهذا يشمل AdultFriendFinder وCams.com وPenthouse وStripshow وiCams.com، وقد تم تسريب أكثر من 400 مليون حساب، 339 مليونا من AdultFriendFinder و حوالى 62 مليون من Cams.com، مع تسريب حسابات قليلة تابعة لعدد من المواقع التابعة لشبكة AdultFriendFinder.

– اختراق موقع BuzzFeed:

كما تمكن مجموعة هاكرز OurMine من اختراق موقع BuzzFeed الشهير خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث كانت المجموعة كانت قادرة على تغيير عدة عناوين إخبارية على موقعها على شبكة الإنترنت، خاصة خبر للكاتب “جوزيف بيرنشتاين”، حيث قالت “تم الاختراق بواسطة OurMine، لا تزيفوا أخبارا عنا مرة أخرى أو تعبثوا مع OurMine لأن لدينا قاعدة بياناتكم والمرة القادمة سننشرها للعامة”.

– اختراق نظام الدفع الهندي Hitachi Payment:

فيما كشف عدد من الهاكرز عن قيامهم باستخدام بعض البرمجيات الخبيثة لحقنها بنظام خدمة الدفع Hitachi Payment بالهند، ما أدى لسرقة تفاصيل 3.2 مليون بطاقة سحب آلى، وهو ما تم وصفه بأنه أكبر هجمة إلكترونية تعرضت لها الهند.

– اختراق بنك Tesco البريطاني:

وفى شهر نوفمبر الماضى، أكد بنك Tesco البريطانى تعرض عشرات الآلاف من حسابات عملائه الحاليين للاختراق، مما أدى لعمليات سحب مزورة، ووفقا لما نشره موقع BBC البريطانى، قال الرئيس التنفيذى لبنك تيسكو البريطانى “بينى هيجنز”:” شاهدنا نشاط مشبوه عبر أكثر من 40 ألف حساب، حيث تم سحب أموال من حوالى 20 ألف حساب منهم، مما جعل البنك يقوم بتجميد كافة تسهيلات الدفع عبر الإنترنت للحسابات الجارية، كما نضمن للعملاء المتضررين حصولهم على كامل المبالغ المستردة في أقرب وقت ممكن”.

– اختراق البنك المركزى الروسي:

فيما أعلنت السلطات الروسية أن مجموعة من “الهاكرز” نجحت في سرقة نحو 2 مليار روبل (أى ما يعادل 31 مليون دولار) من حسابات البنك المركزى الروسى وذلك خلال شهر ديسمبر الجارى، وقد استهدف الهجوم سرقة نحو 5 مليارات روبل، قبل أن تنجح إدارة البنك المركزى في إيقاف الهجوم وإعادة تحويل جزء كبير من الأموال .

– اختراق شبكة النقل في سان فرانسيسكو:

كما تعرضت شبكة النقل في سان فرانسيسكو إلى هجوم قوى من قبل مجموعة مk القراصنة، الذين طالبوا بـ100 بيتكوين أى ما يعادل 70 ألف دولار، وفى أعقاب الهجوم، تم تعطيل ماكينات التذاكر والسماح للركاب من سان فرانسيسكو بالركوب مجانا، وفقا لعدد من التقارير، حيث تمكن القراصنة من السيطرة على جميع أجهزة الكمبيوتر شبكة النقل في المدينة، بما في ذلك المحطات، وتركوا رسالة كتب عليها: “أنت مخترق، وجميع البيانات مشفرة”.