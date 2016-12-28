أسرار جديدة في قضية الرشوة التي هزت المجتمع المصري

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المواطن – القاهرة

تمكن ضباط الرقابة الإدارية من القبض على مسؤول قسم المشتريات بمجلس الدولة لتلقيه رشاوى وضبط ملايين الجنيهات والدولارات بمنزله، فيما تكشفت تفاصيل جديدة عن الجريمة التي هزت المجتمع المصري وسببت صدمة للكثيرين.

وبعد مراقبة لمدة 3 أشهر تمكن ضباط الرقابة الإدارية من تسجيل مكالمات تدين المتهم، إلا أن المفاجأة كانت في هذا الكم الهائل من الثروة التي وجدت داخل منزله.

فقد كانت المفاجأة وجود حقائب بها 150 مليون جنيه ما بين عملات مختلفة منها الدولار واليورو والريال السعودي، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، وهو ما جعل المصريين يصفون منزله بـ “مغارة علي بابا.”

المتهم هو جمال اللبان الذي تم بتفتيش منزله العثور على 24 مليون جنيه مصري و4 ملايين دولار أمريكي و2 مليون يورو ومليون ريـال سعودي بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات والسيارات.

وتم تحويل الموظف المرتشي لنيابة أمن الدولة العليا، وأثناء التحقيقات تم القبض على شريكين آخرين له، وقررت النيابة حبسهم جميعاً على ذمة القضية.

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