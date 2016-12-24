أسرة آل عوضة ترمم حصناً تراثياً آيلاً للسقوط بأبها

أسرة آل عوضة ترمم حصناً تراثياً آيلاً للسقوط بأبها

2016/12/24
الساعة 3:35 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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حصن أبها

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المواطن – سعيد آل هطلاء – أبها

في بادرة تدل على وعي المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على التراث وإبرازه بمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م؛ أنجزت أسرة آل عوضة – من أهالي قرية الغال بمنطقة عسير – إعادة تأهيل وترميم حصن تراثي كان آيلاً للسقوط ، وذلك بعد أن قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير بحثّ الأهالي على ذلك والاستعداد بتقديم الدعم الفني .

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة إن هذه المبادرة من الأهالي خطوة رائعة ورائدة للمحافظة على التراث العمراني ، تعكس تجاوباً ومثالاً وطنياً رائعاً .

وقدم العمرة شكره وتقديره لأسرة آل عوضة على هذه المبادرة الرائعة ، داعياً جميع أهالي القرى التراثية إلى المحافظة على تراثهم وتراث أجدادهم والذي له قيمة وأحد أهم روافد رؤية ٢٠٣٠.

 

 


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