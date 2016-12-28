أسطورة الاتحاد: تهنئة خاصة لهذا اللاعب!

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المواطن ـ محمد سلام



أكد أسطورة نادي الاتحاد ولاعبه السابق، محمد نور، أن جماهير العميد تستحق الفرحة لوقوفها ودعمها المستمر للنادي على مدار تاريخ، معربًا عن سعادته الغامرة بتحقيق العميد للفوز على الأهلي بنتيجة 3 ـ 2 في نصف نهائي كأس ولي العهد، وتأهله للنهائي ليلاقي نادي النصر.

ونشر نور تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “أهنئ أخواني اللاعبين فردًا فردًا على مستوياتهم الكبيرة التي يستحقها مدرج الذهب الأصيل”.

وتابع: “ تهنئة خاصة لنجم النجوم فهد المولد على الأداء الراقي طوال الموسم وإدخال البهجة في قلب كل اتحاديّ، شكرًا فهد واصل مع زملائك زرع الفرح في مدرج الذهب”.

واختتم النجم الاتحادي بقوله: “مبروك للاتحاد والنصر معًا التأهل لنهائي كأس ولي العهد، والعميد والعالمي جديران بالذهب”.

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