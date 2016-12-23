أفضل 6 هواتف ذكية تمتلك كاميرا احترافية في 2016

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المواطن – نت

شهد هذا العام ظهور العديد من الهواتف الذكية التى تأتى بمواصفات مميزة وراقية للغاية، فيما ركزت بعض هذه الهواتف على مدى جودة الكاميرا الخاصة بها لالتقاط الصور لعشاق التصوير، وفيما يلى نرصد أبرز هواتف ذكية تم إطلاقها فى 2016، ومزودة بكاميرات رائعة كما يلي:

– هاتف Apple iPhone 7 Plus:

من الهواتف المميزة التى تمتلك كاميرا مزدوجة فى الخلف بدقة 12 ميجا بيكسل، ويمكن للكاميرا التقاط صور واسعة المدى وغيرها من الأمور الأخرى التى يسهل القيام بها.

– هاتف Google Pixel XL:

يأتى هاتف جوجل بيكسل XL بكاميرا خلفية 12.3 ميجا بيكسل، ويمتلك فلاش مزدوج LED فى الخلف، مع ميزة ليزر للتركيز التلقائي خلال التقاط الصور، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور مميزة.

– هاتف Galaxy S7 edge:

من الهواتف المميزة من شركة سامسونج، وهو يمتلك كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، ويأتى بتكنولوجيا بيكسل مزدوجة تتيح نقاء أفضل الصور التي يتم التقاطها، ويتيح دعم ميزة التركيز التلقائي بشكل أفضل عند التقاط الصور.

-هاتف Motorola Moto Z:

يمتلك كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل، مزودة بمستشعر ليزر للتركيز التلقائى، مع ميزة OIS وفلاش LED مزدوج، ويمكنها التقاط صور ذات دقة عالية وجيدة للغاية.

– هاتف OnePlus 3T:

تم إطلاقه مؤخرًا، ويمتلك كاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بيكسل، مع ميزة تثبيت التركيز البصري للصورة، وميزة HDR، وقد قامت الشركة بتعديل برنامج الكاميرا لإتاحة صورة طبيعية بشكل أفضل.

-هاتف Xiaomi Mi 5:

يأتي بكاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل، مع فلاش مزدوج LED، وميزة PDAF و 4-axis OIS ويمكنه التقاط صور مميزة للغاية تناسب عشاق التصوير.