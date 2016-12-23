أكثر من 13 ألف زائر لمعرض المصممين والمصممات برعاية “المواطن”

أكثر من 13 ألف زائر لمعرض المصممين والمصممات برعاية “المواطن”

2016/12/23
الساعة 10:25 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن-عامر عسيري-الخبر

اختتم أمس بمدينة الخبر شرق المملكة معرض “المصممين والمصممات”، بنسخته السادسة، والذي افتتحته الأميرة غادة بنت عبدالله بن جلوي، يوم الإثنين الماضي.

 

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وأكدت المشرفة العامة على المعرض العنود الرماح أن المعرض الذي استمر ثلاثة أيام، نجح بمشاركة 60 مشروعًا نشئ شبابيًّا، حيث شهد المعرض إقبالًا من قبل الزوّار خلال فترة إقامته، بلغت أكثر من ١٣ ألف زائر إلى جانب القيمة الشرائية التي حققها المعرض من قبل الأركان المشتركة في المعرض.

وأوضحت الرماح أن المعرض كان بمثابة نافذة تسويقية لأصحاب الأعمال المشاركات في المعرض والالتقاء بالمستهلكين، وكذلك كان فرصة سانحة لتعريف المجتمع بإبداعات الشباب والشابات، وأنها ناجحة في إدارة مشاريعها إذا ما أتيحت لها الفرصة لإظهار مهاراتها وقدراتها في عمليات الإنتاج والتسويق والبيع.

وضم المعرض أكثر من 60 ركنًا لمشروعات شبابية في مجالات تصميم الأزياء والكتب والألعاب والتصوير وتغليف الهدايا والحلويات والحقائب والأكسسوارات، إضافة إلى مجالات البخور والعطور وفساتين الأفراح، المجوهرات وأطباق الضيافة والتمور والحلي الفضية والنحاسية والمشغولات الفضية والحجرية والخطاطين، وكذلك التصميم المعماري وتصميم وتنسيق الحدائق وتصميم الأثاث وتصميم المواقع الإلكترونية والجرفكس وغيرها.

وفي الختام، كرّمت الرماح المشاركين في المعرض إلى جانب تكريم الجهات الداعمة.

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