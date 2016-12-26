أكثر من 3 ملايين ريال إعانة سنويّة لمدارس البنين في الشرقية

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المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

بدأت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في صرف أكثر من ثلاثة ملايين ريال، ضمن مبالغ الإعانة السنويّة للمدارس الأهلية لقطاع البنين للعام الدراسي الماضي.

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم الشرقية عوض بن محمد المالكي، أن عدد المدارس المستفيدة من هذه الإعانة السنوية قرابة 67 مدرسة في مدينة الدمام ومحافظات المنطقة الشرقية، “مشيرًا” إلى أن المبالغ المالية -3082428- ثلاثة ملايين واثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالًا.

وأضاف المالكي أن الإعانة السنوية للمدارس الأهلية تتم وفق اللائحة التنظيمية للمدارس الأهلية الصادرة من مجلس الوزارة، والتي تنص على أن تمنح المدارس الأهلية إعانة نقدية سنوية تقدرها جهات الإشراف، وفق نظم ومعايير محددة لتساعد تلك المدارس على القيام بمهامها التربوية والتعليمية.

وبين المالكي أن عملية تقييم المدارس الأهلية للإعانة السنوية تتم من خلال لجان متخصصة من جهة الإشراف، وفق سجل خاص بتقويم الإعانة السنوية للمدارس الأهلية مشتمل على العناصر الأساسية، التي يجب أن تتوفر في المدرسة، ويتم التقييم بتحديد ما تستحقه كل مرحلة دراسية من مجموع النقاط المحددة 300 نقطة، حيث خصصت نقاط لكل عنصر حسب البيانات التي يحتويها ليساعد في التقدير الدقيق لما تستحقه وذلك من أجل النهوض بمستوى المدرسة من حيث الشكل والمضمون.

وحول معايير التقييم قال، المالكي: إن أبرز المعايير هو معيار المبنى المدرسي الذي خصص له 66 نقطة، وذلك لأهمية هذا العنصر في تحقيق أهداف العملية التعليمية، يلي ذلك معيار التجهيزات المدرسية التي خصص لها 40 نقطة، فيما خصص لكل من الهيئة التعليمية والاشراف والتطوير التربوي وكذلك وسائل السلامة والنظافة 30 نقطة وخصص لمعيار شؤون الطلاب 25 نقطة، فيما خصص للهيئة الإدارية والسجلات 23 نقطة أما النشاط المدرسي والأثاث المدرسي فقد خصص لكل منهما 20 نقطة، وأخير لتطبيق تعليمات جهة الإشراف خصص لهذا المعيار 16 نقطة.

وأكد المالكي أن عملية التقييم السنوي يسبقها ورش عمل لكل من المشرفين التربويات والمشرفات التربويات، لشرح معايير التقييم، وكذلك والتأكيد على توحيد آليات قياس المعيار وعدم وجود أي اختلاف بين اللجان المختلفة.

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