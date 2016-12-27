أكشن يا دوري : هذه رسالة توريس لجماهير العميد

......

المواطن – الرياض

أبرز برنامج “أكشن يا دوري” احتفال لاعب الاتحاد توريس بذكرى مرور 90 عامًا على تأسيس النادي.

ونشر حساب “أكشن يا دوري” على (تويتر) مقطع فيديو، مع تغريدة قال فيها توريس لعشاق الاتحاد: “من دواعي سروري الاحتفال مع جماهير النمور”.

ومن المقرّر أن يلتقي نادي الاتحاد مع أتليتيكو مدريد الإسباني في احتفالية العميد بمرور 90 عامًا على تأسيسه.

والمعروف أن “أكشن يا دوري” هو أحد البرامج الرياضية الهامة، من تقديم وليد الفراج، على قناة “إم بي سي أكشن”، حيث يهتم بكرة القدم السعودية وقضاياها بوجهٍ خاص.

الأكثر مشاهدة