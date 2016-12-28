أمازون تحقق مبيعات قياسية بموسم العطلات

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المواطن – نت

حققت شركة “أمازون” للتسوق عبر الإنترنت، أفضل موسم عطلات على الإطلاق، مع بيع أكثر من مليار سلعة حول العالم، عبر برنامجها “أمازون برايم”.

وأضافت الشركة أن المساعد الرقمي “أمازون إيكو” ونسخته الأصغر “إيكو دوت”، احتلا صدارة قائمة أفضل المبيعات.

وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن مبيعات أجهزة “إيكو” زادت إلى أكثر من 9 أضعاف المبيعات المسجلة في موسم عطلات العام الماضي.

وأضافت أن أكثر من 72 في المئة من عملاء “أمازون” حول العالم قاموا بالتسوق عبر أجهزة الاتصال المحمولة، وأن 19 من ديسمبر كان اليوم الأكثر تسوقاً في موسم عطلات هذا العام.

وصعد سهم أمازون 1.4 في المئة إلى 771.24 دولار، أثناء التعاملات الصباحية ببورصة وول ستريت.

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