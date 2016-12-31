أمانة عسير تطرح عشرات الفرص الاستثمارية لمواكبة احتفالات عاصمة السياحة العربية

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

تواكب أمانة منطقة عسير احتفالات أبها بفوزها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م بطرح عشرات الفرص الاستثمارية داخل المدينة.

ويقول مدير الاستثمار بالأمانة م. علي الحيد إن الأمانة عرضت بالفعل كراسات لتلك الفرص للتقدم عليها من الراغبين ، شريطة أن تكون بالمواصفات المحددة والتي ينتظر أن تسهم في تطوير البنية السياحية التحتية للمدينة ، في مقدمتها منطقة معارض ومؤتمرات دولية مع فندق 5 نجوم ومول تجاري ، وفندق وفلل 5 نجوم ، ومطعمين في موقعين سياحيين مميزين ، وحديقة المطار الوجهة الأولى للقادمين إلى أبها ، وحديقة أخرى بالمحالة ، وعدد من الفرص الأخرى.

منطقة معارض ومؤتمرات

أولى تلك الفرص ، مشروع منطقة المعارض والمؤتمرات الدولية وفندق ومول بجوار المطار على المدخل الجديد على مساحة ٢٠٠ ألف متر ، في إسهام لتنشيط السياحة طوال العام واحتضان الفعاليات والمؤتمرات الضخمة.

مول تجاري

ثانية الفرص ، مول تجاري على طريق الملك عبدالله على مساحة ما يقارب ٣٠ ألف متر مربع.

والطريق يعتبر حيوياً بالقرب من مشروع مدينة الملك فيصل الطبية والمدينة الجامعية.

فندق وفلل “5 نجوم” ذات الإطلالة على 4 اتجاهات

ثالثة الفرص ، فندق وفلل “5 نجوم” على جبل ثاه الواقع على طريق الملك فهد أبها – خميس مشيط على مساحة ٥٢ ألف متر ذات الإطلالة على 4 اتجاهات ، متوسطاً المسافة بين مدينة ومحافظة خميس مشيط وبالقرب من الراشد مول.

حديقة المطار

ومن بين الفرص ، تشغيل وصيانة واستثمار حديقة المطار الرؤية الأولى للقادمين إلى أبها جواً والتي تم إنجازها بتكلفة 33,375 مليون ريال على مساحة إجمالية 125,000 متر مربع من أرض المطار.

وتتكون عناصر الحديقة من : مسطحات خضراء ( 42000 متر مربع ) ، مجرى مائي ( 160 متراً طولياً ) وجسور ومسجد يتسع لعدد 600 مُصلٍ ونافورة مائية وعدد 2 كافيتريا وألعاب للأطفال وجلسات ومظلات متنوعة وممشى وممرات داخلية ومواقف سيارات تتسع لعدد 560 سيارة.

ويمتاز تصميم مشروع الحديقة برؤية تتناسب مع الجديد وسحر الطبيعة صنعت منظومة فراغية متكاملة ولوحة فنية مريحة تتميز بعبق الطبيعة والحس الهندسي المرهف على موقع تم اختياره بعناية بعد التنسيق مع المسؤولين بمطار أبها وهيئة الطيران المدني.

مطعم ممشى الضباب

وتتيح الأمانة من بين عروضها الاستثمارية مطعمين في أهم المواقع السياحية داخل المدينة ، الأول إكمال إنشاء وصيانة وتشغيل مطعم ممشى الضباب ذي الإطلالة الخيالية على السحاب أو على جبال تهامة بتضاريسها الساحرة حالما ينقشع الغيم ، وثانيهما مطعم عين أبها صاحب الإطلالة البانورامية على كامل المدينة على مساحة 6000 متر مربع بالقرب من قرية الزامل.

فرص أخرى

وبخلاف تلك الفرص ، تضم القائمة : تشغيل وصيانة واستثمار حديقة المحالة بجوار كلية المجتمع ، بوفيهات على الحزام الدائري وداخل حديقة الأندلس ، ومكاتب إدارية بجوار أبوسرهد شمسان ، وعدد من المخططات ومواقف السيارات.