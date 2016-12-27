أمراء المناطق يتفاعلون مع حملة الملك لإغاثة سوريا

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المواطن – الرياض

بعد بدء الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، والتي دشنها أمس الإثنين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك أمراء المناطق في الحملة عبر التبرع.

ففي تبوك، تبرع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، بمليون ريال، كما أمر باستقبال التبرعات في مقر الإمارة، وأيضًا استقبال التبرعات المادية والعينية لمن هم خارج تبوك في مقر المحافظات في تيماء وحقل والبدع وضباء والوجه وأملج، وكذلك في المراكز التابعة للإمارة.

أما الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، فحث المواطنين والمواطنات ورجال الأعمال على دعم الحملة التي تستهدف رفع العبء عن الأشقاء السوريين.

وبالنسبة إلى الجوف، فأكد المنسق الإعلامي في الإمارة، عبدالعزيز الحموان، أن الحملة ستكون مالية فقط عن طريق استقبال التبرعات المالية، من خلال إيداعها في الحساب الموحد للحملة على مستوى المملكة لدى البنك الأهلي التجاري رقم Sa2310000020188888000100.

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