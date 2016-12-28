أمريكا ردًا على أردوغان: “تصريحاتك سخيفة”

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المواطن – وكالات

رأى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، الثلاثاء، مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لجماعات إرهابية في سوريا أنها “مضحكة” و”سخيفة”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن اتهامات من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة، نافيًا تقديم أي أنظمة دفاع جويّ محمولة على الكتف للمعارضة السوريّة، مشيرًا إلى أن الخارجية الأمريكية لديها “مخاوف من وصول مثل هذه الأسلحة لسوريا”.

وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن “قوات التحالف الدوليّ ويا للأسف لا تلتزم بوعودها”، مضيفًا: “سواء فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، سنواصل هذا المسار بطريقة حاسمة. لا تراجع عن المسار الذي وضعناه”.

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