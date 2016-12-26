أمير الباحة: على مديري التعليم تشجيع المعلم والطالب على الابتكار

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المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

قال صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، إن ما يدور حولنا في العالم فيه دروس وعبر، مما يستوجب على المعلم والطالب أن يوسعوا مداركهم وعلى مديري التعليم تشجيع المعلم والطالب على الابتكار، مما يجعل الطالب فاهمًا وليس حافظًا فقط، لافتًا النظر أن مانراه اليوم من حولنا من فتن أمر مقلق ويؤسف له.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم عددًا من المشروعات التعليمية بمحافظات القطاع التهامي بالباحة، في كل من محافظة المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، بمبالغ فاقت 208 ملايين ريال، وبعدد 25 مشروعًا ما بين مستلمة وجارِ تنفيذها، حيث التقى سموه بالطلاب والطالبات في حوار طلابي وذلك بمقر إدارة تعليم المخواه.

وفور وصول سموه مقر إدارة تعليم المخواة، قدم طفلان لسموه باقات ورد بهذه المناسبة، كما استمع إلى نشيد ترحيبي قدمه مجموعة من الأطفال.

عقب ذلك دشن سموه معرض المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالقطاع التهامي، ثم تجول بأقسام المعرض واستمع إلى شرح من مدير التعليم بالمخواة علي خيران الزهراني، عن المشروعات المنفذة التي تم استلامها والاستفادة منها، البالغ عددها 13 مشروعًا بتكلفة 106 ملايين و700 ألف ريال، شملت مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية للبنين والبنات، في قراما والجوة وناوان والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة ومكتب إشراف تربوي بالمخواة.

واطلع أمير الباحة على المشروعات الجاري تفيذها بالقطاع التهامي، البالغ عددها 12 مشروعًا بتكلفة 102 مليون ريال، شملت مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية في كل من نيرا والقفيل وبني عاصم وقلوة والأحسبة والحجرة والمخواة، والمرحلة الأولى من مشروع صالة متعددة الأغراض ومسرح بقلوة، ثم التقى طلاب مدارس القطاع التهامي، والطالبات عبر شبكة الاتصال وذلك بمسرح إدارة تعليم المخواة.

وأعرب عن سعادته بلقاء أبنائه الطلاب وتواجده بين أهالي المحافظة، مقدرًا للأهالي والطلاب ما لقيه من مشاعر طيبة وحفاوة الاستقبال.

وقال سموه: “إنني أشارككم طموحاتكم وأمنياتكم في تحقيق المزيد من مشروعات التنمية حتى تصبح المحافظات بقطاع تهامة الباحة في مصاف المحافظات المتطورة بالمملكة، مؤكدًا اهتمامه وحرصه بمتابعة تحقيق المزيد من المشروعات للمنطقة، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة”، مباركًا لأهالي المحافظات بالقطاع التهامي تدشين المشروعات التعليمية، واستمرار العمل لإنجاز مشاريع تعليمية تنموية لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم متمنيًا للجميع التوفيق.

عقب ذلك أجاب سموه عن عدد من الأسئلة للطلاب والطالبات، فحول سؤال لإحدى الطالبات عن كلمة لسموه لأبنائه الطلاب عن ما تنعم به المملكة من أمن وأمان الوقت الذي تعصف بالعالم مشاكل متعددة، أوضح سموه أن ما تنعم به المملكة يعود بتمسك المجتمع السعودي وقيادته الرشيدة بتعاليم الشريعة الإسلامية والوسطية، وتكاتف المجتمع ووحدته والتفافه حول قيادته التي ترعى مصالحه وتطبق شرع الله وتحقق التنمية بعيدًا عن الغلو والتشدد. وبين سموه أن ما يدور حولنا في العالم فيه دروس وعبر مما يستوجب على المعلم والطالب أن يوسعوا مداركهم وعلى مديري التعليم تشجيع المعلم والطالب على الابتكار، مما يجعل الطالب فاهمًا وليس حافظًا فقط، لافتًا النظر إلى أن مانراه اليوم من حولنا من فتن أمر مقلق ويؤسف له، متمنيًا الأمن والاستقرار للجميع الدول. ووجه سموه شكره لرجال الأمن البواسل الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم من أجل أمن وراحة الشعب السعودي واستقرار هذا الوطن الغالي، موجهًا تحياته وتقديره للرجال الساهرين على الحدود الجنوبية للملكة، داعيًا الله أن ينصرهم ويعيدهم إلى أهلهم وذويهم غانمين سالمين.



وحول رؤية المملكة 2030 التي تهدف أن تكون المملكة نموذجًا ناجحًا في التعليم، أكد الأمير مشاري بن سعود أن التعليم بطرفيه الطالب والمعلم هو ضمن التطوير الشامل فإذا أخل أحدهما بهذا العمل الجليل كان الناتج ضعيفًا والتعليم رسالة سامية، داعيًا المعلم إلى عدم الاكتفاء بالشهادة بل يجب عليه تطوير قدراته والابتكار وفتح مدارك أوسع لتلاميذه، فالتعليم ليس شهادة فقط بل هو معرفة يكتنزها، وفهم وثقافة ينتج عنها فرد ناجح مفيد لمجتمعه ووطنه.

وعن تقييم سموه لتجربة المجالس الشبابية للاستماع إلى آراء الشباب وأفكاره واحتياجاتهمن قال: لقد كان لنا تجربة خلال الثلاثة الأعوام الماضية مع أبنائنا الشباب واجتمعت معهم عدة مرات واستفدنا من بعض آرائهم ومقترحاتهم، خاصة فيما يخص فرص التعليم والعمل التي يجب أن توفرها الدولة والقطاع الخاصن وقد بدأنا بداية جيدة، وكان هناك قصور في اللقاءات في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه سيتم استئناف الحوار مع أبنائنا الشباب في المحافظات والاستماع إلى أفكارهم وآرائهم للاستفادة منها بما يعود عليهم بالنفع ومساعدتهم في حياته.

وحول توجيه سموه للشباب والفتيات للحفاظ على القيم والمبادئ الأصيلة من آثار وسائل الاتصال الحديثة، أوضح أن ذلك يحتاج إلى إجابه وتوجيه من جميع أصحاب التخصصات الشرعية والعلمية لتلافي آثار وسائل الاتصال، مبينًا أنه لا يمكن المحافظة على القيم والمبادئ إلا باتباع تعاليم من أنزل هذه المبادئ والقيم والتمسك بالدين الإسلامي الحنيف والامتثال لما أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو كفيل بأن يحفظ للمجتمع قيمه ومبادئه، بالإضافة إلى ما تعارف عليه المجتمع من أعراف ومبادئ حميدة.

وفي نهاية اللقاء، قدم مدير تعليم المخواة لسموه هدية بمناسبة تدشينه للمشاريع التعليمية ولقائه بأبنائه الطلاب، حضر حفل التدشين واللقاء الطلابي مدير عام مكتب سمو أمير منطقة الباحة أحمد السياري، ومحافظ المخواة الدكتور محمد جمعان دادا، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي، ومدير عام التعليم بمنطقة الباحة سعيد مخايش، ومساعد مدير عام العلاقات العامة والاعلام بإمارة المنطقة عبدالله بن علي الغامدي، وعدد من المسؤولين وأهالي محافظات القطاع التهامي بالباحة.







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