أمير الشرقية يرعى تكريم 125 فائزًا وفائزة بجوائز التميّز

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المواطن-نوف العايد-الشرقية

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم، الأحد، حفل الإدارة السنوي الذي يشهد تكريم 125 فائزًا وفائزة بجوائز التميُّز بتعليم المنطقة الشرقية، كما سيتم تكريم 18 من الجهات الحكومية والأهلية الذين قدّموا مشاركات ودعم لبرامج الإدارة. من جهته، أثنى مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس على رعاية أمير المنطقة الشرقية للحفل السنوي.

وقال: “تعد رعاية وتشريف الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز بمثابة دعم وتكريم للتعليم وأهله”، وأضاف أنه غير مستغرب على الأمير سعود بن نايف حرصه على الحضور في هذه الاحتفالية، وهذا العرس الذي يُزَف فيه المتميزون والمتميزات.

وأشار المديرس إلى أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الزاهر حظي برؤيةٍ متميزة وعصرٍ ذهبي ينبثق من الثوابت الإسلامية، باعتبار بناء الإنسان السعودي وتعليمه هو الاستثمار الحقيقي، خاصةً وأن مقياس نهضة الأمم وتطوّرها هو بناء جيل واعد واثق بقدراته وإبداعاته، صانع لمستقبل وطنه، مصمم لخارطة تقدّمه وازدهاره.

كما أضاف: “نحن نبذل قصارى جهدنا لتطوير العملية التعليمية، والوصول بها إلى معايير الجودة العالمية لتحقيق نقلة نوعيّة تتواءم وتطلّعات قيادتنا الرشيدة في مملكتنا الغالية، في ظل الرؤية المستقبلية للوطن 2030”.

فيما أثنى المديرس على ما حققه المعلّمون والمعلّمات، والطلاب والطالبات، والمشرفون والمشرفات، والإداريين والإداريات من أبناء المنطقة الشرقية، والنجاحات المتوالية على الصعيد المحلي والعربي والدولي.