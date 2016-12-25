أمير الشرقية يرعى تكريم 125 فائزًا وفائزة بجوائز التميّز

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم، الأحد، حفل الإدارة السنوي الذي يشهد تكريم 125 فائزًا وفائزة بجوائز التميُّز بتعليم المنطقة الشرقية، كما سيتم تكريم 18 من الجهات الحكومية والأهلية الذين قدّموا مشاركات ودعم لبرامج الإدارة.
من جهته، أثنى مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس على رعاية أمير المنطقة الشرقية للحفل السنوي.
يذكر أن الجوائز التي ستحظى بالتكريم في الحفل السنوي هي جائزة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية للأداء المتميز في دورتها الرابعة، لعام 1436 / 1437، في فئات المكتب، والإدارة المتميزة، والمدير المتميز، وفئة المدرسة والمديرة المتميزة، وفئة المشرف التربوي المتميز، والموظف الإداري المتميز، والمعلم المتميز، والطالب المتميز، كما ستحظى جائزة التميُّز الرقمي في دورتها الثالثة والرابعة بفروع الحكومة الإلكترونية والتطبيقات الحاسوبية الطلابية بالتكريم، بالإضافة لجائزة عبد الله فؤاد لتعزيز القيم في دورته الأولى، لعام 1436/1437، في فئات المدرسة المتميزة، والدراسات والبحوث، وفئة المعلم والطالب، ومدرسة الحي والأسرة.كما سيتم تكريم شركاء النجاح لإدارة تعليم المنطقة الشرقية، وهم: أمانة المنطقة الشرقية، والهيئة الملكية بالجبيل، وشركة أرامكو السعودية، وغرفة الشرقية، وسايتك، والشؤون الصحية، ومكافحة المخدرات، ومرور المنطقة الشرقية، وهيئة الرياضة، وجريدتي اليوم والشرق، وشركة حمد الحصيني الخيرية، والمكتب التعاوني بجنوب الدمام، وغراس، وشركة الجبر، وبنك الرياض، أما بالنسبة لداعمي الجوائز المكرّمين، فهم شركة سمو التي رعت جائزة الإدارة للأداء المتميز، وشركة عبد الله فؤاد التي دعمت جائزة عبد الله فؤاد لتعزيز القيم، وشركة العبد الكريم القابضة التي دعمت جائزة التميُّز الرقمي.
هذا ويتخلَّل الحفل فقرات منوَّعة، بالإضافة إلى فيلمٍ وثائقي يرصد إنجازات تعليم الشرقية وقصيدةٍ وطنية، وعلى هامش الحفل، تم تخصيص منصّة إعلامية تتضمَّن عرضًا لمنجزات مختلف الإدارات بتعليم المنطقة الشرقية، حيث يشرف على تنفيذها وإخراجها إدارة العلاقات العامة والإعلام.