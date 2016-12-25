أمير الشرقية يرعى تكريم 125 فائزًا وفائزة بجوائز التميّز

أمير الشرقية يرعى تكريم 125 فائزًا وفائزة بجوائز التميّز

2016/12/25
الساعة 5:02 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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 المواطن-نوف العايد-الشرقية

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم، الأحد، حفل الإدارة السنوي الذي يشهد تكريم 125 فائزًا وفائزة بجوائز التميُّز بتعليم المنطقة الشرقية، كما سيتم تكريم 18 من الجهات الحكومية والأهلية الذين قدّموا مشاركات ودعم لبرامج الإدارة.

من جهته، أثنى مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس على رعاية أمير المنطقة الشرقية للحفل السنوي.

وقال: “تعد رعاية وتشريف الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز بمثابة دعم وتكريم للتعليم وأهله”، وأضاف أنه غير مستغرب على الأمير سعود بن نايف حرصه على الحضور في هذه الاحتفالية، وهذا العرس الذي يُزَف فيه المتميزون والمتميزات.
وأشار المديرس إلى أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الزاهر حظي برؤيةٍ متميزة وعصرٍ ذهبي ينبثق من الثوابت الإسلامية، باعتبار بناء الإنسان السعودي وتعليمه هو الاستثمار الحقيقي، خاصةً وأن مقياس نهضة الأمم وتطوّرها هو بناء جيل واعد واثق بقدراته وإبداعاته، صانع لمستقبل وطنه، مصمم لخارطة تقدّمه وازدهاره.
كما أضاف: “نحن نبذل قصارى جهدنا لتطوير العملية التعليمية، والوصول بها إلى معايير الجودة العالمية لتحقيق نقلة نوعيّة تتواءم وتطلّعات قيادتنا الرشيدة في مملكتنا الغالية، في ظل الرؤية المستقبلية للوطن 2030”.
فيما أثنى المديرس على ما حققه المعلّمون والمعلّمات، والطلاب والطالبات، والمشرفون والمشرفات، والإداريين والإداريات من أبناء المنطقة الشرقية، والنجاحات المتوالية على الصعيد المحلي والعربي والدولي.

يذكر أن الجوائز التي ستحظى بالتكريم في الحفل السنوي هي جائزة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية للأداء المتميز في دورتها الرابعة، لعام 1436 / 1437، في فئات المكتب، والإدارة المتميزة، والمدير المتميز، وفئة المدرسة والمديرة المتميزة، وفئة المشرف التربوي المتميز، والموظف الإداري المتميز، والمعلم المتميز، والطالب المتميز، كما ستحظى جائزة التميُّز الرقمي في دورتها الثالثة والرابعة بفروع الحكومة الإلكترونية والتطبيقات الحاسوبية الطلابية بالتكريم، بالإضافة لجائزة عبد الله فؤاد لتعزيز القيم في دورته الأولى، لعام 1436/1437، في فئات المدرسة المتميزة، والدراسات والبحوث، وفئة المعلم والطالب، ومدرسة الحي والأسرة.كما سيتم تكريم شركاء النجاح لإدارة تعليم المنطقة الشرقية، وهم: أمانة المنطقة الشرقية، والهيئة الملكية بالجبيل، وشركة أرامكو السعودية، وغرفة الشرقية، وسايتك، والشؤون الصحية، ومكافحة المخدرات، ومرور المنطقة الشرقية، وهيئة الرياضة، وجريدتي اليوم والشرق، وشركة حمد الحصيني الخيرية، والمكتب التعاوني بجنوب الدمام، وغراس، وشركة الجبر، وبنك الرياض، أما بالنسبة لداعمي الجوائز المكرّمين، فهم شركة سمو التي رعت جائزة الإدارة للأداء المتميز، وشركة عبد الله فؤاد التي دعمت جائزة عبد الله فؤاد لتعزيز القيم، وشركة العبد الكريم القابضة التي دعمت جائزة التميُّز الرقمي.

هذا ويتخلَّل الحفل فقرات منوَّعة، بالإضافة إلى فيلمٍ وثائقي يرصد إنجازات تعليم الشرقية وقصيدةٍ وطنية، وعلى هامش الحفل، تم تخصيص منصّة إعلامية تتضمَّن عرضًا لمنجزات مختلف الإدارات بتعليم المنطقة الشرقية، حيث يشرف على تنفيذها وإخراجها إدارة العلاقات العامة والإعلام.


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