أمير القصيم : الميزانية أكدت عزم القيادة على مواصلة التنمية

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المواطن – واس



رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة لعام 2017م وما تضمنته من برامج وقرارات مهمة تؤكد على متانة الاقتصاد السعودي.

وقال سموه :إن ما صدر في هذه الميزانية يدل دلالة واضحة على أن بلادنا والحمد لله تسير في الاتجاه الصحيح نحو التطور والتقدم بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق أعلى درجات الأمان وكما قال عنها سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في كلمته الضافية الشاملة إن ( اقتصادنا قوي ومتين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات ).

وأشار سمو أمير منطقة القصيم إلى أن الأرقام التي أُعلنت أكدت أن التنمية في تصاعد مستمر, وأن قادة هذه البلاد عازمون على مواصلة تنمية الوطن ورفاهية المواطن على الرغم من كل الظروف المحيطة , مشيداً سموه ببرامج الإصلاحات التي أكدت عليها ميزانية هذه العام وكل ذلك يأتي في مصلحة الوطن والمواطن.

كما أثنى سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على ما يتمتع به المواطن السعودي من ثقة كبيرة في قيادته مما جعل هذا الوطن مضرب المثل في وحدة صفه ولحمته وهذا ما جعل بلادنا ولله الحمد في منأى عن الفتن والقلاقل التي عصفت بالكثير من البلاد المحيطة بنا, محذراً في الوقت نفسه من الانسياق خلف المرجفين الذين يريدون ببلادنا السوء ويحسدوننا على ما آتانا الله من فضله.

واختتم سموه تصريحه داعياً الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين ليواصل مسيرته في خدمة الإسلام والمسلمين وهذا الوطن العزيز.