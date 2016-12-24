أمير عسير : اقتصادنا متين ومستقبلنا واعد رغم التحديات

......

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير أننا في وطن الخير والنماء ، نسير نحو مستقبل واعد بحول الله تعالى ، وأننا رغم التحديات والمتغيرات العالمية ننعم باقتصاد قوي متين ، يمنحنا – بعد عون الله – التقدم لتحقيق أهدافنا على طريق التنمية الوطنية الشاملة .

واعتبر سموه ما تحمله ميزانية الدولة للعام المالي2017 من شفافية عالية ، واستشراف لمستقبل اقتصادي يتفهم المتغيرات ، يؤكد أننا نسير وفق خطط واضحة بناءة ، وأن مسيرة التطوير والإصلاح ماضية دون توقف أو تعثر ، ليكون الوطن كله أقوى بأبنائه ومقدراته وخططه الشاملة الطموحة.

وأضاف سموه: سنمضي جميعاً متوكلين على ربنا أولاً وآخراً ، ثم معتمدين على ما ترسمه لنا قيادتنا الرشيدة من رؤى تنموية تاريخية شاملة ، تواكب متغيرات العصر ، وتبتكر الحلول لكل معضلة تطرأ، وتقف في وجه التحديات مهما تلونت صورها ، لتأخذ هذا الوطن وتنميته إلى أبعد مدى، بعيداً عن إرجاف المرجفين ، وترهات الطامعين.

وشدد سمو الأمير فيصل على أننا جميعاً شركاء في بناء وتنمية هذا الوطن ، وأنه يلزمنا جميعاً أن نؤمن بأننا وقوده الذي يستمد منه قوته ، ولن نتمكن من تحقيق ما نصبو له ما لم نتفانَ في بذل كل ما بوسعنا لتحقيق هذه التطلعات ، والمشاركة الصادقة في رسم مستقبل وطننا المشرق بإذن الله تعالى.

وختم سموه بقوله : بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله- للميزانية ، وما تحمله من تنوع شامل في مصادر الدخل ، وترشيد إيجابي لأوجه الصرف ، تبادر لأذهاننا جميعاً أن هذه الميزانية تعلن عن حقبة اقتصادية جديدة تحمل في طياتها بشائر الخير من خلال ما تحمله من حزم تنموي شامل ، وعزم صادق على قطع دابر الفساد وأهله ، لتستمر – بحول الله – مسيرة الإصلاح ، والرؤية الوطنية الثاقبة، التي تواكب العصر، وتواجه التحديات بكل ثقة وثبات.