أهالي لبن الرياض : نحتاج لإشارات ضوئية ووسائل تحذيرية

أهالي لبن الرياض : نحتاج لإشارات ضوئية ووسائل تحذيرية

2016/12/26
الساعة 8:30 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

يعاني سكان ضاحية لبن بالعاصمة الرياض من عدم وجود الإشارات  الضوئية و العلامات المرورية التي حولت حياتهم إلى مأساة لا تُطاق.
وقال سلمان ظافر الأسمري لـ”المواطن“: ” نعاني نحن سكان ضاحية لبن بالرياض من الإشارات الضوئية و العلامات المرورية وسط تغافل الجهات المسؤولة تجاه أرواح المواطنين”.
وأضاف : الموضوع لم يعالج بشكل كامل خصوصاً شوارع الثلاثين الداخلية بين المربعات السكنية  .
وبيّن أنه لا يوجد كوبري مشاة أو وسائل مرورية تحذيرية في الطرقات الرئيسية والفرعية وأن الحوادث المرورية المأساوية في ازدياد وتكاثر في ظل عدم قيام الجهات المعنية بدورها في الحي .
وتابع بقوله : نناشد إمارة الرياض والمرور والجهات المعنية النظر في وضع الحي بسبب وضعه السيئ جداً وكثرة المتهورين .


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