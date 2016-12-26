أهالي لبن الرياض : نحتاج لإشارات ضوئية ووسائل تحذيرية

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المواطن – الرياض

يعاني سكان ضاحية لبن بالعاصمة الرياض من عدم وجود الإشارات الضوئية و العلامات المرورية التي حولت حياتهم إلى مأساة لا تُطاق.

وقال سلمان ظافر الأسمري لـ”المواطن“: ” نعاني نحن سكان ضاحية لبن بالرياض من الإشارات الضوئية و العلامات المرورية وسط تغافل الجهات المسؤولة تجاه أرواح المواطنين”.

وأضاف : الموضوع لم يعالج بشكل كامل خصوصاً شوارع الثلاثين الداخلية بين المربعات السكنية .

وبيّن أنه لا يوجد كوبري مشاة أو وسائل مرورية تحذيرية في الطرقات الرئيسية والفرعية وأن الحوادث المرورية المأساوية في ازدياد وتكاثر في ظل عدم قيام الجهات المعنية بدورها في الحي .

وتابع بقوله : نناشد إمارة الرياض والمرور والجهات المعنية النظر في وضع الحي بسبب وضعه السيئ جداً وكثرة المتهورين .

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