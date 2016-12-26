أوباما مُتهم بالتآمر على إسرائيل

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المواطن – وكالات

هاجم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون ديرمر، اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، واصفًا إياه بـ”التآمر” على إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في قرار إدانة الاستيطان.

وصرح ديرمر بأن “الشنيع في الأمر أن الولايات المتحدة كانت وراء تلك المؤامرة (قرار إدانة الاستيطان). اعتقد أنه كان يومًا حزينًا جدًا، صفحة مخجلة حقًا. حكومة إسرائيل خاب أملها تمامًا” من موقف واشنطن، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وزعم “لدينا دليل واضح على ذلك (تآمر إدارة أوباما). سنقدم الدليل إلى الإدارة الجديدة عبر القنوات المناسبة. وإذا أرادوا إطلاع الأمريكيين عليه يمكنهم ذلك”.

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