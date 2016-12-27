أوباما: واثق من الفوز لو أتيح لي الترشح مجدداً

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المواطن – نت

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ثقته بالفوز لو أتيح له أن يترشح لولاية ثالثة لرئاسة أمريكا، مؤكداً أن الأمريكيين يؤمنون بشكل كبير برؤيته السياسية رغم اختيارهم الجمهوري دونالد ترامب الشهر الماضي لخلافته في البيت الأبيض.

وجاءت تصريحات أوباما في مقابلة بثها موقع “ذي اكس فايلز” المشترك بين شبكة “سي إن إن” الإخبارية وجامعة شيكاغو.

وتابع أوباما الذي تنتهي ولايته الثانية بعد أقل من ثلاثة أسابيع، أنه يؤمن بأن الأمريكيين لا يزالون يؤيدون رؤيته التقدمية رغم أنهم صوتوا لترامب، نقيضه السياسي.

وأضاف: “أنا واثق بهذه الرؤية لأنني واثق بأنني لو رشحت نفسي للانتخابات مرة أخرى، لتمكنت من حشد غالبية الأمريكيين وراء هذه الرؤية”.

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