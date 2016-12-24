إجراء #عاجل في #الطائف بعد ظهرو حالة لمرض كورونا

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المواطن – أحمد المسعود – الطائف

علمت “المواطن” أن الجهات الرقابية والمختصّة بمحافظة الطائف بدأت في اتخاذ إجراء عاجل، وذلك بعد التأكُّد من ظهور حالة إيجابية لمرض كورونا في قطيع إبل تابع لمواطن جنوب الطائف، حيث رفعت الجهات المختصّة حالة التأهُّب الخطرة من الدرجة الأولى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بمشاركة الشؤون الصحية، خوفًا من انتشار وانتقال مرض كورونا للمخالطين والقريبين من القطيع.

وأوضح مصدر، في حديثه لـ “المواطن“، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف قامت بعمل الإجراءات اللازمة، والتأكُّد بعد فحص الإبل عن طريق اللعاب، ووضعه في المختبرات البيطرية , فيما أكد أنه يجب اتخاذ الإجراء اللازم لقطيع الإبل إمّا عن طريق إزالة المرض، أو إبادتها بشكلٍ كامل.