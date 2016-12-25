إحباط تهريب ٣٤٢.٤ كيلوجرامًا من الحشيش وضبط 7 مهرّبين في #جازان

تمكَّنت قوة حرس الحدود، بمنطقة جازان، من إحباط عدة محاولات لتهريب الحشيش المخدِّر، وقبضت على عددٍ من الأشخاص المتورّطين بذلك خلال الفترة من 18 إلى 24 ربيع أول 1438هـ.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد بحري ركن ساهر الحربي: “تمكَّن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدِّر، حيث تم رصد مجموعة أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية، وقد تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة، ممّا نتج عنه القبض على (٧) أشخاص من الجنسية الإثيوبية”.

فيما أشار الحربي إلى مجموع الكمية التي ضُبِطت، وتبلغ (٣٤٢.٤) كيلوجرامًا من الحشيش المخدِّر، وتمّت إحالتهم إلى الجهات المختصّة لاستكمال الإجراءات النظامية.