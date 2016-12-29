إصابة 33 في هجوم بقذيفة خلال مسابقة للملاكمة بالفلبين

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المواطن – نت

أصيب 33 شخصاً في هجوم بقذيفة مورتر، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، خلال مباراة ملاكمة للهواة بالفلبين.

وقالت الحكومة الفلبينية، اليوم الخميس، إنه جرى تفجير قذيفة مورتر عيار 81 ملليمتر عن بعد بواسطة هاتف محمول، خلال مباراة للملاكمة خارج مركز تجاري في منطقة ليتي، فيما ذكرت الشرطة أنها لم تحدد هوية أي مشتبه به، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعد هذا الهجوم الأعنف والثاني من نوعه يشنه مجهولون على مكان عام خلال أقل من أسبوع.

وجاء الهجوم بعد أيام من انفجار عبوة ناسفة خارج كنيسة كاثوليكية خلال احتفال عيد الميلاد في جزيرة ميندناو المضطربة بجنوب الفلبين، التي تقطنها أغلبية مسلمة، مما أسفر عن إصابة 16شخصاً.

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