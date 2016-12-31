إعفاءات وزارية في المملكة خلال 2016.. العساف الأبرز

المواطن- عبد الرحمن دياب- الرياض

إعفاءات عديدة شهدها عام 2016، حيث أتت للتأكيد على مسيرة الإصلاح في المملكة التي تواكب رؤية 2030، وتضع في حساباتها المواطن، وكان الإعفاء الأبرز خلال العام هو تنحية وزير المالية الأقدم إبراهيم العساف الذي احتفظ بمنصبه طوال 21 سنة.

وترصد “المواطن”، بالتواريخ، الإعفاءات الملكية للوزراء خلال 2016، من الأحدث إلى الأقدم.

في 2 من ديسمبر الجاري، تم إعفاء مفرح الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين الدكتور علي الغفيص وزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية.

أما في 1 من نوفمبر، صُدِر أمر ملكي بتنحية وزير المالية الأقدم إبراهيم العساف من منصبه الذي ظل يحتفظ به على مدار 21 عامًا.

وفي 7 مايو، تم إعفاء المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، وأيضًا إعفاء بندر حجار وزير الحج من منصبه، وكذلك عبد الله مقبل وزير النقل، وماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية مع تعيينه وزيرًا للتجارة والاستثمار.

كما تم في التاريخ نفسه، إعفاء خالد الفالح وزير الصحة من منصبه وتعيينه وزيرًا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وإعفاء توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه وتعيينه وزيرًا للصحة.

وفي 23 من أبريل، أعفى الملك سلمان وزير المياه والكهرباء عبد الله بن عبد الرحمن الحصين من منصبه، وكلّف وزير الزراعة عبد الرحمن الفضلي بالقيام بعمله.