إعلان على موقع إلكتروني يُسقط شخصًا يُسهِّل نقل الموظفين بيد أمن جدة

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المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة جدة أحد المعلنين، بعدما قام بوضع إعلان على أحد المواقع الإلكترونية.

وفي التفاصيل علمت “المواطن” أن الجهات الأمنية رصدت أحد الأشخاص، وهو يقوم بالإعلان عن إمكانية نقل وتوظيف الموظفين مقابل مبالغ مالية.

وبينت المصادر أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المعلن، وهو يقوم بتدوين إعلانات النقل في أحد المواقع الإلكترونية المشهورة، وذلك بغية تسهيل نقل الموظفين “مدنيين _ عسكريين”، مقابل مبالغ مالية تصل إلى ٢٠٠٠ ريال.

وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هوية المعلن وضبطه وإحالته للجهات المعنية، وبعد التحقيق معه صدر بحقه حكم بالسجن ١٠ أيام.

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