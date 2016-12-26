إغلاق تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع مكة بالرياض

إغلاق تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع مكة بالرياض

2016/12/26
الساعة 11:22 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم الاثنين عن إغلاق جزئي لتقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها على “تويتر” أن ذلك يأتي تمهيداً لافتتاحه بشكل نهائي يوم الخميس القادم.

 


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