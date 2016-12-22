إغلاق مطعم هندي شهير بجازان بسبب التسمم الغذائيّ

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المواطن- خالد الأحمد- جازان

أغلقت أمانة منطقة جازان، بعد ظهر اليوم الخميس، مطعمًا شهيرًا للمأكولات الهندية بوسط مدينة جيزان لمدة شهر، وذلك بسبب حدوث حالات تسمم غذائيّ في المطعم.

وأوضحت مصادر لـ“المواطن” أن لجنة مكونة من عدة جهات ترأسها أمانة المنطقة باشرت بلاغات بوجود حالات تسمم بعد تناول وجبات غذائية من المطعم، وأخذ عينات من داخل المطعم وتحليلها، وتم ثبوت حالات التسمم الغذائيّ.

وأشارت المصادر إلى أن تطبيق الإغلاق لمدة شهر، جاء بحسب توجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، بتطبيق النظام بحق المطعم.