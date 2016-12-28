إلى وزارة البلديات .. ما موقفكم من تسعيرة موحدة للمطاعم؟

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المواطن – الرياض

تفاعلت أمانات وبلديات في بعض المناطق والمحافظات مع تخفيض أسعار المطاعم للوجبات التي تقدمها في ظل هبوط أسعار المواد الاستهلاكية بعد أن بلغت ارتفاعاً باهظاً خلال السنوات الماضية إلا أن الكثير من الأمانات والبلديات غضت الطرف ولم تستجب لمناشدات المواطنين بتخفيض الأسعار في المطاعم .

المواطن البسيط يتساءل عن دور وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي يفترض أن تقوم بوضع تسعيرة محددة وواضحة للجميع وترك الاجتهادات في التسعيرات إن وجدت فضلاً عن دور جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة والاستثمار في وقف جشع المطاعم .

ويبقى السؤال : ما موقف وزارة البلديات من أسعار المطاعم وهل ستضطلع بدورها في وضع تسعيرة واضحة ومحددة للمطاعم في قائمة أسعار وجباتها ؟

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