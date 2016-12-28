إمام المسجد الحرام يزور مدرسة حمزة الكوفي في عيون الجواء

......

المواطن -ماجد الفريدي- القصيم

قام إمام المسجد الحرام، الشيخ خالد الغامدي، ظهر اليوم، الأربعاء، بزيارة لابتدائية حمزة بن حبيب الكوفي لتحفيظ القرآن الكريم، بمحافظة عيون الجواء، وكان في استقباله قائد المدرسة عبد الله النجران ومنسوبيها.

في بداية الزيارة، استمع “الغامدي” إلى شرحٍ عن نشأتها، وأهدافها، وأنشطتها، ثم شدَّد على ضرورة التزام الطلاب بالجد والاجتهاد والتزوُّد بالعلم، كي يحظوا بمستقبلٍ مشرق ويساهموا في بناء بلدهم وأمّتهم.

فيما أوصى “الغامدي” إدارة المدرسة والمعلّمين على الاهتمام بالطلاب، وأن يوفّروا لهم الرعاية الكاملة ليكونوا عونًا وسندًا للأمة، لافتًا إلى أن القرآن هو الحصن الحصين الذي يحميهم، وهو التجارة الرابحة، وهو الرصيد النافع لصاحبه.

كما حثّ الطلاب على المداومة على قراءة القرآن، والإصرار على جودة حفظه، وبيَّن لهم ما أعدّه الله من الأجر العظيم لدارس القرآن.

وفي ختام الزيارة، شكر قائد المدرسة الشيخ “الغامدي” على هذه الزيارة.

الأكثر مشاهدة