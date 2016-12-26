وجرى التخلُّص من 63 ألف دجاجة، و800 ألف بيضة مُلقَّحة وصيصان عمرها يوم واحد في مزرعة بمحافظة قزوين، في الأيام الأخيرة، وذلك بعد انتشار نوعي “إتش إن 8″ و”إتش1 إن 5” من مرض إنفلونزا الطيور.

جاء هذا الإجراء في وقتٍ كشفت منظمة حماية البيئة أنه جرى العثور على طيرٍ برّي نافق في مستنقعٍ وسط إيران.

وكانت السلطات قد تخلَّصت من 725 ألف طير منذ نوفمبر في أنحاء البلاد بسبب الوباء، حسب تقرير للمنظمة العالمية لصحة الحيوان الأسبوع الماضي.