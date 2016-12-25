إنيستا: أريد الاستمرار مع برشلونة ولكن!

......

المواطن ـ نت

يرى نجم برشلونة أندريس إنيستا أن فريقه قد يحقق الكثير من البطولات في العام الجديد، مؤكدًا رغبته في الاستمرار ضمن صفوف النادي الكتالوني.

حيث قال إنيستا، في حديثه مع صحيفة موندو ديبورتيفو ،“تعاقدي مع برشلونة سوف ينتهي في عام 2018، لكني أريد الاستمرار مع الفريق بعد ذلك، لكني على علم أن الأداء هو الفيصل”.

وأضاف “عام 2017 قد يحمل الكثير لبرشلونة وقد نفوز بالكثير من الألقاب، سيكون شيء رائع إذا حصدنا جميع البطولات، نعرف جيدًا أن الفوز دائمًا بكل بطولة هو شيء صعب لكن نحن سنحاول تحقيق ذلك، لأنّنا نمتلك الفريق القادر على القيام بهذا”.

الأكثر مشاهدة