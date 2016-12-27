إيقاف وتغريم سلمان الفرج لهذا السبب

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المواطن – الرياض

يبدو أن لاعب الهلال سلمان الفرج سيكون على موعد مع الإيقاف والغرامة بعد مباراة الهلال والنصر، بنصف نهائي كأس ولي العهد، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.

وكان حكم المباراة تركي الخضير قد دوّن في تقريره، أن اللاعب سلمان الفرج تلفظ عليه خلال المباراة، ورفع التقرير للجنة الحكام.

وتوقع نقاد أن تصدر لجنة الانضباط قراراً يشمل تغريم الفرج وإيقافه بسبب موقفه من الحكم.

وشهدت المباراة أحداثاً دراماتيكية حيث سيطر النصر على مجريات المباراة، وتمكن من إيقاف ماكينات الهلال، فيما أصدر الحكم بطاقة طرد للاعب سلمان الفرج لاعتراضه على الأداء التحكيمي.

وفي حال إقرار العقوبة سيتم إيقاف سلمان الفرج 4 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال وفقاً للائحة الانضباط.

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