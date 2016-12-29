ابن مزهر مديرا عاما للهلال الأحمر في عسير

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المواطن – محمد عامر

صدر قرار معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بتكليف الاستاذ محمد بن عبدالله بن مزهر الشهري مديرا عاما لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير لمدة عام .

وعبر الشهري عن بالغ شكره وتقديره لمعالي رئيس الهيئة على ثقته الكريمة داعيا الله ان يمده بالعون والتوفيق في خدمه الدين والوطن وتحقيق رؤئ وتطلعات معالي الرئيس .

الجدير بالذكر ان الشهري يعد من الخبرات والكفاءات الادارية المتميزة حيث تقلد عدة مناصب قيادية في عدة ادارات ومستشفيات بالشؤون الصحية بمنطقة عسير وأسهم في تحقيق المنجزات والخطط التطويرية خلال مسيرته العملية

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