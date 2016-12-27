اتفاقية لتطوير المحتوى الإعلامي التفاعلي الترفيهي

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المواطن – الرياض

وقّعت وزارة الثقافة والإعلام، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اتفاقية من أجل تجهيز تقنية المركز الإبداعي للمحتوى التفاعلي الترفيهي، وتطوير الإعلام المرئي والمسموع، وبناء منصّة بثّ وطنية في المملكة.

وقال وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي في تغريدةٍ له عبر موقع (تويتر): “سعدت بلقاء الأمير تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتجهيز تقنية المركز الإبداعي للمحتوى التفاعلي الترفيهي، وتطوير الإعلام المرئي والمسموع، وبناء منصّة بثّ وطنية في المملكة”.

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