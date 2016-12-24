اختلفا.. فقتله ودفنه في استراحته بجدة !

تلقّى مركز النزلتين بشرطة محافظة جدة بلاغًا من مواطنٍ يدّعي تغيُّب شقيقه البالغ من العمر ٤٤ عامًا.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه تم تشكيل فريق عمل من الضبط الجنائي والبحث الجنائي، نظرًا للغموض وراء هذا الاختفاء، حيث تمكَّنت شعبة التحرّيات والبحث الجنائي، من خلال ما وفّرته الدولة من إمكانات فنية وبشرية مُدرَّبة، من فكّ غموض تلك الحادثة.

كما أضاف أن التحرّيات الجنائية أشارت إلى وجود خلاف سابق للمتغيِّب مع شخصٍ من جنسيةٍ عربية، حيث تم ضبطه ومواجهته بما توفّر لديهم من معلومات لكونه عمد إلى إخفاء جريمته، حيث أقر بإطلاق النار على صدر المتغيِّب من مسدس، ممّا أدى إلى وفاته، وقام بعد ذلك بدفنه داخل استراحته.

فيما أرشد القاتل على موقع الجثة، حيث تم استخراجها من قبل الجهات المختصّة، وحُفِظت بثلاجة المستشفى لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها، وتم إيقاف المتهم بعد سماع أقواله تمهيدًا لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.