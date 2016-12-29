استدعاء 15079 مركبة “هونداي – سوناتا” لخلل بفتحة السقف

استدعاء 15079 مركبة “هونداي – سوناتا” لخلل بفتحة السقف

2016/12/29
الساعة 3:07 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 15079 مركبة “هونداي – سوناتا” (2014-2015).

وأضافت التجارة عبر حسابها على “تويتر” أن استدعاء السيارات يأتي بسبب “خلل في إطار تثبيت زجاجة فتحة السقف قد يؤدي إلى انفصالها عن المركبة”.


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