استدعاء 15079 مركبة “هونداي – سوناتا” لخلل بفتحة السقف

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المواطن – الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 15079 مركبة “هونداي – سوناتا” (2014-2015).

وأضافت التجارة عبر حسابها على “تويتر” أن استدعاء السيارات يأتي بسبب “خلل في إطار تثبيت زجاجة فتحة السقف قد يؤدي إلى انفصالها عن المركبة”.

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