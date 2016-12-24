استقالات جماعية تكلف تويتر مليار دولار

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المواطن – نت



تراجعت أسهم تويتر هذا الأسبوع لتخسر مليارات الدولارات من قيمتها بعدما جددت الاستقالات الجماعية لكبار المسؤولين التنفيذيين المخاوف من عدم قدرة الشركة على النجاة من عاصفة انهيار المبيعات التي هبت عليها في وقت مبكر من هذا العام.

وهبطت أسهم الشبكة الاجتماعية بواقع 10 % منذ الثلاثاء وحتى الجمعة بعدما أعلن رئيس قسم التكنولوجيا آدم ماسنجر ونائب رئيس المنتجات جوش ماكفرلاند أنهما سيتركان الشركة بحسب “سكاي نيوز”.

وهوت أسهم تويتر بمقدار 1.12 مليار دولار خاصة بعد استقالة ماسنجر وماكفرلاند كثاني موجة من رحيل الكبار عن الشركة في الشهور الأخيرة، بعد استقالة رئيس العمليات آدم باين ونائب رئيس قسم المبيعات الإعلانية ريتشارد ألفونسي، اللذين أعلنا رحيلهما خلال الستة أسابيع الماضية.

وقال محللون إن هذه الأنباء بالغة السوء لتويتر وتوقعوا صعوبة تعافي الشركة من أضرارها. ومن المتوقع أن تستغني تويتر عن مئات من موظفيها لتقليل الخسائر، وقد استغنت عن خدمات 9 في المائة من موظفيها، ضمن عملية لإعادة هيكلة الشركة في أكتوبر الماضي.