استياء وتذمر مبتعثي بريطانيا لإيقاف بدل العلاج النقدي

......

المواطن – الرياض

أصدرت الملحقية الثقافة في بريطانيا تعميماً بإيقاف صرف بدل العلاج النقدي بناء على توجيه وزارة التعليم بالتعميم رقم 686 وتاريخ 22 /01 /1438هـ المتضمن التأكيد على إيقاف صرف بدل العلاج النقدي “الشهري” للمبتعثين في الدول التي تم ضم مبتعثيها لبرنامج التأمين الصحي.

وسيتم العمل بموجب تعميم الإلغاء وإيقاف صرف بدل العلاج الشهري النقدي اعتباراً من مخصصات ربيع الأول 1438هـ على النحو التالي:

بيان مقدار بدل العلاج الشهري الموقف بالجنيه البريطاني

المبتعث 70.26£

المرافق 70.26£

الطفل الواحد 35.13£

هذا وقد سادت حالة من الاستياء والتذمر بين المبتعثين بسبب هذا الإجراء، خاصة أن بوليصة التأمين الحالية تقلصت كثيراً ولا تلبي حاجات المبتعثين الذين يحتاجون للعلاج ووجودها كعدمها حسب ما وصفها البعض منهم، كما طالب بعض المبتعثين بإلغاء التأمين الطبي الذي ليس له من اسمه نصيب وإبقاء بدل العلاج خاصة أن الخدمات الصحية NHS البريطانية قد تكون بديلة رغم تأخير مواعيدها في المدن المكتظة بالسكان والتي قد يتضرر منها بعض المبتعثين.

يأتي ذلك فيما أبدى المبتعثون تذمرهم من إيقاف خدمات التأمين الطبي بشكل كلي وهي إحدى المزايا التي يتمتع بها مبتعثو المملكة المتحدة ومرافقيهم وتخفف عنهم وطأة الغلاء وتكلفة المعيشة وسوء بعض الخدمات الصحية المقدمة من الـ (GP) في بريطانيا.

وبعد مطالبات متكررة وتدخل من سمو سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف آل سعود تمت إعادة الـتأمين الطبي للمبتعثين ولكنه عاد بسياسة التقشف غير المبررة من وزارة التعليم والملحقيات.

ودشن المبتعثون هاشتاق سعوديون في بريطانيا “@SaudiUK” يرصد انطباعات المبتعثين لعلها تصل للمسؤولين في وزارة التعليم والمشرف العام على الملحقيات، وجاء الهاشتاق بعنوان “خصم بدل العلاج بريطانيا”.

وجاء في الهاشتاق: في ظل غلاء المعيشة وفي وقت كان يأمل المبتعثون زيادة المكافأة وتعديل سعر الصرف لمواجهة الغلاء نتمنى إعادة النظر بالقرار.

وتابع حساب @SaudiUK “بالنظر بإلغاء تثبيت سعر الصرف له أشهر عديدة ولم يتم النظر فيه، وإيقاف بدل العلاج خلال أيام تم دراسته واتخذ القرار بإيقافه!!!”.

وأضاف المبتعثون خلال الحساب “خصم بدل العلاج بريطانيا”: التأمين الجديد لا يستفاد منه ومستوى التعامل والخدمة سيئة جداً جداً، أصلاً ما استفدنا من التأمين والمبلغ المخصوم يساوي ثلث إيجار سكني… وأصلاً الراتب لا يكفى! ارحموا المبتعثين، ياحبذا لو يلغى تأمين أليانز (الوهمي) ويصرف البدل من جديد”.

وقال مبتعث: “شركة التأمين ترفض تقديم العلاج للمبتعثين؟”.

وقال آخر: “المشكلة خصموا بدل العلاج و لا استفدنا من التأمين اللى يرفض يعالجنا بخاص والمستفيد الوحيد اليانز”.

وأضاف مبتعث آخر: “لا حول ولا قوة إلا بالله، الحضانة والمعيشة والإيجارات أثقلت كاهلنا والآن إلغاء مبلغ التأمين! إذن عدلوا سعر الصرف!”.

كما تساءل المبتعث علي الصيعري قائلاً: أتمنى من الملحقية الإجابة على هذا السؤال: “التأمين الطبي الحالي كم قيمة العقد؟ كم يكلف الطالب الواحد؟ التأمين لا فائدة منه”، وتابع: إن كان لابد من إلغاء شيء فلا يلغى التأمين. فنحن كطلاب دفعنا لـNHS الخدمات الصحية البريطانية رسوماً عند إصدار التأشيرة وشركة التأمين الحالية في الغالب تحيلنا عليهم؟ فما الفائدة إذن؟؟ وللأسف قلصت كل شيء النظارة من 400 إلى 125 باوند والأسنان من 5000 إلى 1250 باوند والأطفال يحيلونهم للمستشفيات الحكومية وهي مجاناً؟ وتفاجئوننا بالقرار بيوم وليلة رغم التزاماتنا في ظل غلاء المعيشة.