اشترِ آيفون 7 الذهبي بـ”ترامب” مقابل 151 ألف دولار

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المواطن – وكالات

قدم متجر “جولد جيني” الموجود بدولة الإمارات العربية المتحدة، نسخة مطلية بالذهب ومرصعة بالماس من أحدث هواتف أبل “آيفون 7” مطبوعًا عليها صورة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي تأتي بتكلفة حوالي 151 ألف دولار.

وبحسب موقع سي إن إن الأمريكي، قال “فرانك فرناندو” مدير إدارة “جولد جينى”: “جاءت امرأة صينية إلى المتجر الشهر الماضي، وطلبت أن تضع صورة “دونالد ترامب”” على هاتف آيفون 7″، مضيفًا أنه يعتقد أن عائلتها ترغب في تقديمه للرئيس المنتخب الأمريكي بعد تنصيبه الشهر المقبل.

وتلقى المتجر 9 طلبات أخرى لتلك الهواتف المطلية بالذهب وتحمل وجه ترامب، فرغم وجود العديد من الأشياء الفاخرة للبيع والمرصعة بالذهب والماس، إلا أن فكرة وجود وجه “دونالد ترامب” على هاتف آيفون مطلي بالذهب لاقت إعجاب الكثير من العملاء فى الآونة الأخيرة، وفقًا لما قاله مدير المتجر.

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