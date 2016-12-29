اعتماد صرف بدل التميز لمنسوبي #الصحة وهنا الفئات المستحقة

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المواطن – شريف النشمي – الرياض

اعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صرف بدل التميز لـ(21300) ممارس صحي سعودي ممن لم يتم الصرف لهم من منسوبي الوزارة وقطاعاتها المختلفة بمن فيهم العاملين على برنامج التشغيل الذاتي.

وأكدت (الصحة) أنها عاودت صرف بدل التميز للممارسين الصحيين السعوديين الذين لم يتم الصرف لهم للأعوام (1435هـ، 1434هـ، 1433هـ وما قبله)، وذلك للفترة من 25/12/1431هـ حتى نهاية 9/3/1436هـ.

وقالت (الصحة) إن بدل التميز يُمنح للممارسين الصحيين السعوديين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم الوظيفية (فئة الأطباء – فئة أطباء الأسنان – فئة الصيادلة – فئة الأخصائي غير الطبيب – فئة الكوادر الطبية المساعدة) ودرجاتهم الوظيفية: فئة الأطباء (استشاري – طبيب نائب – مقيم)، فئة أطباء الأسنان (استشاري – طبيب نائب – عام)، فئة الصيادلة (استشاري – صيدلي أول – صيدلي)، فئة الأخصائي غير الطبيب (استشاري – أخصائي أول – أخصائي)، فئة الكوادر الطبية المساعدة (تقني – فني – مساعد صحي).

وأوضحت أن البدل يهدف إلى تكريم المتميزين في مجالات عملهم، وتحفيزًا لسائر العاملين بمختلف المواقع والمنشآت الصحية، وتغيير ثقافة ومناخ العمل من الشكل النمطي إلى تحقيق الجودة بالعمل والتحسين المستمر للأداء.

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