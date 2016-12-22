الأخضر يتقدم في تصنيف الفيفا

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المواطن ـ محمد سلام

جاء المنتخب السعودي في المركز 54 ضمن تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر ديسمبر لعام 2016 وحصد الأخضر (605) نقطة علماً أنه كان في المركز (56) الشهر الماضي. وكان الأخضر في المركز الـ(80) بداية عام 2016 ليكون صعوده فقط منذ بداية العام (26) مركزاً نظير النتائج الرائعة التي قدمها في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم وضعته على صدارة المجموع في مرحلة الذهاب.

وحل المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم أستراليا.وفيما يخص المنتخبات العالمية استمرت الأرجنتين في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.