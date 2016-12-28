الأرصاد : رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

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المواطن – الرياض

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاطٍ في الرياح السطحية على الرياض، والخرج، والمجمعة تؤدّي إلى إثارة الأتربة، وتحد من الرؤية الأفقية لأقل من كيلومتر.

وكانت الهيئة توقعت أن يكون طقس اليوم به سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شرق ووسط المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية، فيما يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق وسط وشرق المملكة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

ومن المتوقَّع تكوُّن الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من شرق ووسط المملكة.

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