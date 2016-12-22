الأسواق تترقب صدور “ميزانية المملكة 2017”

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المواطن – الرياض

تترقب الأسواق المحلية والعالمية، اليوم الخميس، صدور ميزانية المملكة لعام 2017 التي تشير التوقعات إلى تضمنها إجراءات جديدة لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وتنتظر الأسواق كذلك الأرقام الفعلية لميزانية العام 2016، لمعرفة تطورات أرقام العجز في ظل الإجراءات التي بدأ تنفيذها في إطار برنامج التحول الوطني الذي أُعلن عنه في النصف الأول من العام الجاري.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعاً بعد ظهر اليوم، يعقبه بث بيان الميزانية الجديدة، ليتوجه بعدها 4 وزراء إلى المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية لإجراء مؤتمر صحفي يتم خلاله الإعلان عن تفاصيل ميزانية 2017 المنتظرة، والتي من المتوقع أن تحمل الجديد لجهة القطع مع السياسات التوسعية التي طبعت الميزانيات السعودية السابقة، والتي تضاعف خلالها الإنفاق التشغيلي خاصة بشكل كبير بين العامين 2002 و2014.

ومن بين الأمور المهمة المرتقبة أيضاً الإعلان عن خطة ممتدة لعدة سنوات قادمة، تقوم على استمرار الإجراءات والسياسات المالية التي تم اعتمادها أخيراً، وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بحيث تعطي رؤية مستقبلية واضحة وشفافة لاقتصاد المملكة.