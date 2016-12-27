“الأسود” يبتلع الطائرة الروسية والعثور على حطامها

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المواطن – وكالات

عثرت السلطات المختصة في روسيا، على حطام طائرة توبوليف 154، التي سقطت في البحر الأسود قرب سوتشي أمس الأحد، مخلفة 92 قتيلًا، على عمق 27 مترًا في البحر الأسود.

فيما واصل آلاف رجال الإنقاذ البحث عن جثث الضحايا في البحر الأسود.

وفي وقت سابق، نشر علماء روس من معهد أبحاث الفضاء الروسي (إيكي)، صورة مأخوذة عبر الأقمار الصناعية لموقع تحطم الطائرة الروسية “تو- 154″ في البحر الأسود بالقرب من سوتشي. وأوضح العلماء أنه تم الحصول على الصور باستخدام القمر الصناعي ” Sentinel-1B” التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

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